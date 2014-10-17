Спортивные мастер-классы организуют на фестивале "В движении"

Фото: m24.ru

В воскресенье, 19 октября, пройдет фестиваль некоммерческих организаций "В движении". Для посетителей откроют несколько тематических зон: "здоровый образ жизни", "патриотизм", "экология" и "просвещение".

В программе – спортивные мастер-классы по йоге и фитнесу, дегустация фермерских продуктов, встречи со специалистами по здоровому питанию, турнир по лазертагу, сообщили организаторы.

Желающие будут сдавать нормы ГТО, покорять скалодром, запишутся на экспресс-диагностику здоровья, а также в спортивные секции и школы.

Лекции экспертов, встречи с героями СССР и России Вячеславом Сивко, Александром Райляном, Владимиром Беловым. Лекторий будет работать с 13.30, а пресс-конференция с защитниками отечества начнется в 15.00.

В мероприятиях примут участие российские спортсмены, маленькие воспитанники "Международной Академии спорта Ирины Винер", депутат Мосгордумы Михаил Антонцев, председатель комитета общественных связей Москвы Александр Чистяков. Специальный гость – художник Никас Сафронов.

Фестиваль пройдет с 13.00 до 17.00 на площадке "Форум Холла".