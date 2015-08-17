Закрывшийся фитнес-клуб не возвращает деньги клиентам за абонементы

Закрывшийся фитнес-клуб не возвращает деньги за абонементы клиентам

Сеть фитнес-клубов оказалась в центре скандала, сообщает телеканал "Москва 24". Десятки москвичей купили абонементы, однако спортзал неожиданно закрылся.

Теперь возмущенные клиенты пытаются получить компенсации, при этом руководство клуба выплачивать не торопится.

У проблемного фитнес-клуба до сих пор есть свой сайт, на котором можно ознакомиться с услугами спорт-зала или купить абонемент.

Руководитель фитнес-сети Николай Бойков в телефонном разговоре заверил, что бывшие клиенты получат все деньги по возврату абонементов. По его словам, 40 человек уже получили обратно свои денежные средства, но возвращают деньги частично по мере поступления средств.

Ранее m24.ru сообщало, что у одной столичной семьи возник конфликт с фитнес-клубом. Люди приобрели клубные карты со скидкой в кредит – вышло 62 тысячи на троих. Когда оформили сделку, вскрылись новые условия – не в пользу клиентов.

Выяснилось, что спеццена на карты действует только вместе с залогом, который составляет 100 тысяч рублей на дополнительные услуги. С учетом 33 процентов годовых, цена за карты – 162 тысячи рублей.

Одумавшись, пара поспешила обратно. Но менеджер, принявший заявление на возврат денег, пояснил, что перевести сумму сейчас невозможно – отсутствует связь с банком. Однако в тот же день менеджер описывал преимущества клуба другим потенциальным клиентам и предлагал также оформить кредит на годовую карту.

Между тем, семейной паре фитнес-клуб пообещал вернуть деньги через две недели, а затем еще через две, объяснив задержку тем, что много возвратов и денег в кассе нет.

К следующему визиту семья подготовилась гораздо лучше – изучила закон, принесла черновик заявления в суд. Возможно, поэтому фитнес-центр быстро нашел необходимую сумму.