Тренажерный бар: как мода на здоровый образ жизни превратилась в фетиш

Популярность фитнес-клубов среди москвичей сегодня невероятно высока. Однако занятия спортом такого рода постепенно превратились в модный тренд, и лишь единицы посетителей спортивных залов всерьез настроены заниматься своим здоровьем. Фитнес-тренер и обозреватель m24.ru Эдуард Каневский разбирается в том, почему сегодня для большинства людей спортзал и здоровый образ жизни совершенно никак не связаны между собой.

Если почитать биографию знаменитых людей, особенно звезд Голливуда, то окажется, что многие в детстве были слабыми, а часто болезненными. Над ними издевались сверстники, или они росли в неблагополучном районе, где если ты не можешь постоять за себя, то станешь жертвой. Но так или иначе они все попадали в спортивные секции, и спорт делал их не только сильнее физически, но и помог реализоваться в жизни. Таких примеров много. Например, Жан-Клод Ван Дамм или Сильвестр Сталлоне. Однако на самом деле таких примеров десятки тысяч, и не только среди актеров.

Когда голливудские фильмы появились в Советском Союзе, то сотни мальчишек ринулись заниматься боксом и карате, тяжелой атлетикой и бодибилдингом. Советскую молодежь покорили здоровые ребята с экрана, с огромной мускулатурой и отлично поставленным ударом. И в сложные годы перестройки, когда на улице становилось по-настоящему страшно, здоровое тело и крепкий удар был всегда отличным аргументом в конфликтной ситуации.

К сожалению, "работа на массу" быстро стала не полезным занятием, а обязательным условием для уличных разборок. И тогда же был четко сформулирован стереотип: если ты качаешься, то только для того, чтобы постоять за себя, быть опасным, чтобы тебя боялись, уважали.

Прошли годы, подвальные качалки и залы для единоборств практически исчезли, не выдержав конкуренции с современными фитнес-клубами, которые стали предлагать не только тренировки с железом и боксерские мешки, но и целый ряд других услуг. Появилось большое количество новых, даже авторских, видов боевых искусств – исчезла романтика восьмидесятых.

В погоне за прибылью, в борьбе за каждого клиента, при постоянно растущей конкуренции фитнес-клубы пошли на различные уловки: постоянно внедряют новые, "уникальные" методики тренировок, закупают неоправданно дорогое суперсовременное оборудование, способное решить такие цели и задачи, о которых вы даже никогда не слышали. При покупке клубной карты вам предлагают не только пройти стандартное для большинства фитнесов тестирование, но и навязывают различные дополнительные исследования. Создается впечатление, что вы пришли не в спорт-клуб, а на диспансеризацию в районную поликлинику.

И, казалось бы, все правильно, современные реалии требуют индивидуального подхода к каждому клиенту. Людей настолько расслабили современные технологии, достаток, личный транспорт, быстрая еда, гаджеты и компьютерные игры, что они уже не представляют себе беговую дорожку без интегрированного телевизора. В тренажерном зале всегда должна быть бесплатная вода, а в шкафчике лежать полотенце. Большие штанги уступают место малоэффективным тренажерам, а блины для грифов имеют специальные рукоятки для удобства переноса, ведь, не дай бог, клиент уронит его себе на ногу.

В завершение тренировки обязательно необходимо чуть-чуть, минут так сорок, посидеть в сауне, а после всех процедур – в баре. Регулярные тренировки стали модным трендом. В зал ходят, потому что это модно, а не потому, что хотят добиться реальных целей.

Но только представьте, сколько удовольствия испытываешь, когда, заставив себя, делаешь пробежку не под крышей большого клуба, а в лесу. Когда ты дышишь по-настоящему свежим воздухом, наматывая километры, когда меняется картинка, рельеф местности. То незабываемое ощущение восторга, удовлетворения, что ты действительно качественно потренировался, а не просто провел время.

Да, большие мышцы сейчас не в моде, для самообороны все чаще используют, причем неумело, спецсредства, а произвести на кого-нибудь впечатление широкими плечами и узкой талией просто неинтересно, да и неудивительно, ведь их еще надо накачать.

Но с каким удовольствием вы будете заниматься, когда на вашей штанге от тренировки к тренировке будет висеть все больше блинов. Когда ваше мягкое или худое тело начнет покрываться мускулатурой, когда наконец-то появятся кубики на животе, когда вы перестанете сутулиться. И да, когда ваш внешний вид будет вызывать уважение, зависть у коллег и друзей, влечение у женщин и страх у хулиганов.

И пускай в современных фильмах больше компьютерной графики, чем реальных трюков и спецэффектов, настоящие герои боевиков все также верны культу тела, массы и труду над собой. Не верьте в современные тренажеры, если вам нужна настоящая фигура, то единственное оборудование для достижения данной цели – это старый добрый "свободный" вес, то есть штанги и гантели.

А еще можно самому из подручных материалов сделать спортзал в ближайшем парке.