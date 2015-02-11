Наркологи заявили о росте числа зависимых от фитнеса и селфи

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Наркологи фиксируют увеличение обращений от москвичей, зависимых от фитнеса и селфи, рассказал Агентству "Москва" главный нарколог столицы Евгений Брюн.

"В МНПЦ (Московский научно-практический центр наркологии) мы консультируем различные виды зависимостей, в том числе нехимических. Это игромания, трудоголизм, шопоголизм. Несколько лет назад в амбулаторную службу стали обращаться люди с зависимостью от соцсетей и фитнеса. Сейчас мы уже можем говорить о тенденции", - пояснил Брюн.

Он подчеркнул, что забота о здоровье и внешнем виде настолько активно пропагандируется в СМИ и культивируется в социальных сетях, что в последние годы стало крайне модным так называемые селфи. Для того, чтобы хорошо выглядеть на фото в соцсетях, люди массово пошли в фитнес-клубы и тренажерные залы.

"Другими словами, культ навеянных стереотипов красоты и здорового тела приводит к тому, что для некоторых в погоне за ним наступает момент, когда из простого увлечения занятия спортом превращаются в сверхидею.

Потребность в очередной тренировке становится настолько высока, что если человек по каким-то причинам не может ее реализовать, у него возникает пониженный эмоциональный фон, депрессивное состояние, неприятные физические ощущения – то есть настоящий абстинентный синдром", - рассказал Брюн.

По его словам, у таких людей зависимость превращается в навязчивую идею и вытесняет другие важные функции - профессиональные, семейные, социальные - и человек проводит в зале 5-6 часов в день, лишая себя полноценного отдыха. При этом люди принимают различные препараты для сжигания жира и роста мышечной ткани. Многие из таких препаратов кустарного производства и чреваты опасными последствиями для организма.

"В основном мы диагностируем фитнес-зависимость у людей молодого и среднего возраста, но я знаю дам около 60 лет, которые приходят в фитнес-клуб и начинают заниматься как одержимые, даже не проконсультировавшись с врачом, нанося вред своему здоровью", - рассказала медицинский психолог МНПЦ Татьяна Третьякова.