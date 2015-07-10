Встань и беги: в чем причина ожирения россиян

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В прошлой статье я восхищался, с каким рвением и энтузиазмом в последнее время москвичи увлеклись двигательной активностью, фитнесом и даже спортом. Но есть и другие люди, которых победила лень, рассказывает обозреватель m24.ru фитнес-тренер Эдуард Каневский.

В выходные, да и будние дни велодорожки заполнены любителями двухколесного транспорта, в московских парках бегунов порой больше, чем пешеходов, а зоны для занятий экстремальными видами спорта забиты до отказа.

Для любителей йоги создают специальные площадки на свежем воздухе, где собираются десятки поклонников древнего искусства из Индии, а фанатов модного направления кроссфит приглашают на регулярные соревнования.

Но и это не все. Для тех, кто регулярно занимается спортом или фитнесом, появилась возможность сдать нормативы и получить значок ГТО, причем для этого необязательно внимательно следить за календарем сдачи на сайте правительства Москвы. Многие фитнес-клубы специально организуют выполнение норм для членов своих клубов.

И казалось бы, все отлично: нация начала заниматься своим здоровьем, в стране создают максимально доступные условия для людей, в том числе с достатком ниже среднего. Но…

Другие люди

Недавно я познакомился с одним диетологом, который пригласил меня как эксперта от фитнес-индустрии на семинар по проблеме ожирения среди людей в возрасте до 30 лет. И я ужаснулся цифрам. Вы только представьте, каждая вторая девушка, которая обращается к диетологу, не просто страдает от полноты, а имеет серьезное ожирение, когда вес тела превышает норму в разы.

Например, одна девушка в возрасте 23 лет и при росте 150 см весит 90 килограммов. Хотя ее норма 40–50! И что примечательно, 30 килограммов она набрала всего за два года замужества. Это больше одного килограмма в месяц.

Но и это не самое страшное – больше всего меня удивили мужчины. У 75 процентов представителей сильного пола из тех, кто приходит на прием к диетологу, уже есть так называемая гинекомастия, или женская грудь.

Что это значит? Это значит, что молодые люди не только страдают от избыточного веса, но у них трансформируется фигура по так называемому женскому типу.

Это очень некрасиво эстетически и говорит о серьезных гормональных нарушениях. И простой диетой и физической нагрузкой здесь уже не помочь. Многим понадобится консультация уролога-андролога и хирурга.

Но самое главное, что таких людей в стране миллионы.

Почему

– Почему эти миллионы сознательно отдают предпочтение не вечерним прогулкам, а посиделкам в ресторанах, кино или дома у телевизора?

– Почему приготовление нормальных, полезных блюд уходит в прошлое и многие отдают предпочтение фастфуду?

– Почему единственным способом борьбы со стрессом становится еда, и чаще всего сладкое?

– Почему из алкогольных напитков люди отдают предпочтение пиву, причем потребляют его литрами?

– Почему детей балуют картофелем фри, компьютерными играми, новым гаджетом, а не поездкой в парк аттракционов или покупкой велосипеда, роликов, коньков?

Все очень просто: люди гробят свое здоровье из-за одной характерной абсолютно для всех черты – лени.

– Лень следить за собой. И чаще это происходит после создания семьи.

– Лень ходить по магазинам в поисках правильных продуктов и готовки блюд из них и, соответственно, лень заниматься поиском рецептов, чтобы было полезно и действительно вкусно.

– Лень заниматься спортом, своими детьми и показывать им пример, как можно интересно и с пользой проводить время.

– Лень встать в выходные с дивана и просто прогуляться.

Возможно, я сейчас категоричен. Но когда ко мне приходят вот такие клиенты, которые не просто страдают от ожирения, а они физически вообще ничего не могут, мне становится страшно за их жизнь. Безусловно, себя нужно баловать, надо расслабляться и проводить время вне правил и условий. Но когда вы за несколько лет из молодого, красивого юноши или девушки превращаетесь в пациента клиники по коррекции веса, а за артериальным давлением вам приходится следить чаще, чем вы чистите зубы, то пора что-то менять.

Берегите себя.

Эдуард Каневский