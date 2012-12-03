"Москва 24" поборется за победу в рок-турнире по боулингу

Команда телеканала "Москва 24" сразится с журналистами Playboy и MAXIM в рок-турнире по боулингу, который традиционно устраивает радиостанция ROCK FM.

Выбивать страйки и заставлять дымиться дорожки во втором рок-турнире по боулингу предстоит команде ROCK FM, пяти коллективам слушателей и приглашенным журналистам, музыкантам и спортсменам. В борьбу за главный трофей вступит и команда нашего телеканала.

В состав каждой команды входят пять человек. Коллективу присваивается название одной из знаменитых рок-групп. В этом турнире уже участвуют Old Balls, Iron Maiden, Metallica, Nickelbaсk и Judas Priest.

Роберт Плант, Фредди Меркьюри, Ричи Блэкмор и другие великие рок-исполнители смогут привести свои команды к победе. Сочетание рок-н-ролла и боулинга создаст безумную атмосферу рок-н-ролльных 70-х и "металлических" 80-х на дорожках спортивного центра в высотке на Баррикадной.

В прошлом сезоне на соседних боулинг-дорожках вели борьбу Deep Purple, ZZ Top, Kiss, Pantera и другие легенды.

Игры пройдут с 5 по 18 декабря.