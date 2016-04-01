Он украл мои блины: как не стоит шутить в спортзале

Фото: YAY/ТАСС

Фитнес-колумнист m24.ru Эдуард Каневский о самых популярных розыгрышах в спортзале и их последствиях.

1 апреля – день, когда мы друг над другом весело подтруниваем, делаем разного рода подставы или, наоборот, активно игнорируем сомнительный праздник, старясь быть выше этого. Но праздник никто не отменял, поэтому достаться может и самому серьезном человеку в коллективе и даже начальнику. Шутить любят не только офисные работники, но и спортсмены, а так же посетители фитнес-клубов и тренеры, причем не только 1 апреля, но и в течение года.

Самый распространенной шуткой в тренажерном зале является следующее действие: занимающийся выполняет упражнение "Жим штанги лежа", от подхода к подходу навешивая все большее количество блинов. Естественно, между подходами он ходит по залу, настраивается взять вес, либо активно общается с окружающими. Снаряд остается без присмотра, поэтому шутнику не составляет труда аккуратно снять один блин с грифа, но строго с одной стороны. Жертва шутки, ничего не заподозрив, спокойно ложится на подход, долго настраивается и резким движение снимает штангу со стоек. В этот момент штангу перевешивает в одну сторону, и блины с грохотом падают на пол, естественно, штангу быстро перекашивает в сторону, где блины остались и ситуация повторяется снова. Буквально через несколько секунд этого эпического зрелища на скамье лежит человек с полностью пустым грифом и глазами, как у совы, во время ночной охоты. Грохот в зале привлекает внимание всех занимающихся, а гомерический хохот шутника выдает истинную причину случившегося. Так или иначе, такая шутка не всем поднимет настроение, да еще может спровоцировать серьезную травму. Поэтому, если вы регулярно тренируетесь и знаете, что над вами могут подшутить, обязательно, перед подходом, проверяйте наличие всех блинов, а еще лучше, обязательно закрепляйте их замками, наличие которых так же лучше проверить перед выполнением упражнения.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Кстати, часто бывают ситуации, когда блин со штанги исчезает не в целях подшутить над вами, а по невежеству. Я часто наблюдаю картину, когда девушка (представители сильной половины человечества грешат этим реже) ищет блин весом, скажем, пять или десять килограммов. Как только она видит цель, то ничто ее не остановит. Она с легкостью снимет нужный ей диск со штанги, с которой вы занимаетесь. Только ваша быстрая реакция и возмущение способны вернуть пропажу на место в кратчайшие сроки. Девушки, не обижайтесь, но нужно быть внимательнее не только к себе, но и к окружающим, особенно в тренажерном зале.

Другой шуткой является не снятие, а навешивание дополнительного веса на снаряд. И действительно, почему бы не накинуть пару десятков килограмм на штангу? Ведь так забавно наблюдать, как человека придавило этой самой штангой, и как он, активно пыхтя, пытается из-под нее самостоятельно выбраться или истошно зовет на помощь. Вроде, весело, но все-таки очень травмоопасно.

Порой спортсмены подшучивают не только друг над другом, но и над тренерами. Один мой клиент опаздывал на тренировку и, чтобы скрыть свое опоздание, за которое я ругаю, позвонил мне и сообщил, что мою машину эвакуируют. Шутка удалась, понервничал я изрядно, а шутник спокойно ждал маня в зале, мол, пришел во время.

Юмор в тренажерном зале, штука обыденная, и вполне нормально, когда здоровый, накаченные парень, советует тощему новичку не нормальные силовые упражнения, а покачать пресс, предплечья или шею. Тот тщательно выполняет все рекомендации, недоумевая, почему же он совсем не растет и когда он станет похожим на Арнольда Шварценеггера?

Фото: YAY/ТАСС

Кстати, последнего можно считать основателем жесткого юмора в бодибилдинге и фитнесе. Доподлинно известна история, когда Арнольд, выступая на своем первом турнире "Мистер Олимпия" в 1970 году, в финальном судействе, подшутил над своим оппонентом Серджио Оливия, сказав ему, что судейство затянулось и пора заканчивать соревнования. Оливия поверил, а Арнольд остался на сцене один и был признан победителем турнира.

Еще один забавный случай произошел на любительском турнире по бодибилдингу, когда молодой атлет спросил у уже известного на тот момент Шварценеггера, как произвести впечатление на судей и зрителей? Арнольд недолго думая, посоветовал молодому человеку при принятии каждой позы громко кричать, как бы показывая свою мощь. Молодого человека дисквалифицировали. Арнольд, думаю, остался доволен собой.

Шутки шутками, но помните, что фитнес-клуб, а особенно в тренажерный зал – место повышенной опасности. И ваше желание пошутить может обернуться серьезной проблемой со здоровьем у человека, над которым вы прикольнулись.