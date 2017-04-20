Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля 2017, 14:18

Экономика

Набиуллина назвала факторы для стабилизации курса рубля

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, какие факторы помогут стабилизировать курс рубля, сообщает "Газета.ру".

По ее словам, бюджетное правило вместе с таргетированием инфляции окажут необходимое воздействие на колебания стоимости национальной валюты.

В конце марта министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о переукреплении рубля. Он отметил, что слишком низкая цена на мировые валюты может негативно сказаться на бизнесе, который уже привык ориентироваться на определенную планку.

финансы курс рубля Эльвира Набиуллина стабилизация

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика