Набиуллина назвала факторы для стабилизации курса рубля

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, какие факторы помогут стабилизировать курс рубля, сообщает "Газета.ру".

По ее словам, бюджетное правило вместе с таргетированием инфляции окажут необходимое воздействие на колебания стоимости национальной валюты.

В конце марта министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о переукреплении рубля. Он отметил, что слишком низкая цена на мировые валюты может негативно сказаться на бизнесе, который уже привык ориентироваться на определенную планку.