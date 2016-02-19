Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк России установил официальные курсы валют на субботу. Доллар и евро подорожали почти на рубль по сравнению с вчерашними курсами, сообщает пресс-служба регулятора.

Американская валюта подорожала на 91 копейку и теперь стоит 76 рублей 37 копеек. Евро укрепился на 87 копеек и торгуется на уровне 84 рубля 92 копейки за единицу европейской валюты.

Колебания курса рубля связаны с неустойчивой ценой на нефть. Эталонное топливо марки Brent незначительно подешевело и стоит 33 доллара 78 центов за баррель.

По мнению эксперта "БКС Экспресс" Ивана Копейкина, на руку покупателям нефти продолжает играть некоторое ускорение темпов сокращения активных буровых в США. Согласно последним данным Baker Hughes за минувшую неделю в США число буровых снизилось еще на 28 установок до 439. Максимальное их количество было в октябре 2014 года – 1609.

Отметим также, что 17 февраля Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла договорились сохранить добычу нефти в среднем в 2016 году на уровне января, если другие производители присоединятся к такой инициативе. Поэтому цена на нефть уже серьезно "отошла" от планки в 30 долларов за баррель.