Трамп заявил о "решительной поддержке" НАТО со стороны США

Новая администрация Соединенных Штатов Америки "решительно поддерживает" НАТО. Об этом заявил Дональд Трамп, выступая на базе американских ВВС, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Reuters.

При этом он подчеркнул, что в финансировании деятельности альянса должны участвовать все союзники Америки. Однако многие из них "даже не близки" к тому, чтобы выполнять свои обязательства и тратить на оборону не менее двух процентов ВВП.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп утверждал, что НАТО является устаревшей организацией и слишком дорогой для США.

Кроме того, как тогда заявил президент, НАТО уделяет терроризму недостаточно внимания. Также он уточнил, что в настоящее время лишь пять стран – членов НАТО тратят на оборону необходимое количество средств.

При этом, по признанию Дональда Трампа, несмотря на все это, НАТО для него "очень важна".

