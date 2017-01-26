Форма поиска по сайту

26 января 2017, 11:18

Картина "Унесенные ветром" стала самым кассовым оскароносным фильмом в истории

Кадр из фильма "Унесенные ветром"

Картина "Унесенные ветром" 1939 года стала самым кассовым оскароносным фильмом в истории. Рейтинг был опубликован на сайте The Wall Street Journal. В него вошли картины, когда-либо ставшие обладателями премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

Рейтинг был составлен на основе кассовых сборов только на территории США с учетом инфляции и пересчета стоимости доллара. Таким образом, "Унесенные ветром" с Кларком Гейблом и Вивьен Ли в главных ролях заработали 1,7 миллиарда долларов. На втором месте оказался мюзикл с Джули Эндрюс "Звуки музыки" – 1,23 миллиарда долларов, на третьем – легендарный "Титаник" Джеймса Кэмерона – 1,17 миллиарда долларов. Также в пятерку вошли "Бен Гур" (1959) Уильяма Уайлера и "Афера" (1973) Джорджа Роя Хилла.

89-я церемония вручения награды состоится 26 февраля в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Ее ведущим впервые станет комик Джимми Киммел. Ранее стал известен список номинантов на главную кинонаграду года.

Видео: wsj.com

