HBO снимет фильм о Фрэнсисе Форде Копполе и его "Крестном отце"

Кадр из фильма "Крестный отец"

Американская телекомпания HBO анонсировала создание игровой картины об истории создания фильма "Крестный отец", сообщает The Independent.

Фильм подробно расскажет о том, как шла работа над созданием "Крестного отца", как продюсеры отказывались давать деньги на реализацию проекта, что происходило за кадром и как съемочной группе пришлось общаться с настоящей мафией, чтобы вжиться в роль. Сейчас ведется кастинг актеров на роль режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и актеров, исполнивших главные роли в картине – Марлона Брандо и Аль Пачино.

"Крестный отец" вышел в 1972 году. Фильм стал экранизацией романа американского писателя Марио Пьюзо. Режиссером стал Фрэнсис Форд Коппола, а сценарий написал Эндрю Фаротт. Несмотря на то, что сам Коппола изначально не верил в проект, "Крестный отец" получил три премии "Оскар" в номинациях "Лучший фильм, "Лучший актер" (Марлон Брандо) и "Лучший адаптированный сценарий".