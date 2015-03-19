Грим, костюм и композиция: на Cinema ART Day говорят о высокохудожественном кино

Фото предоставлено Московской школой кино
22 марта в Московской школе кино пройдет Cinema ART Day – мероприятие, посвященное художественным профессиям в кино.
В программе – мастер-классы и встречи с художниками-постановщиками, художниками по костюму и гриму. Гости смогут попробовать себя в роли профессиональных костюмеров, гримеров и постановщиков. У участников Cinema ART Day будет возможность загримировать друг друга и научиться делать эффектные костюмы.
- 11.30 – лекция исполнительного продюсера Ольги Максимовой. Она финансировала такие картины, как "Екатерина Великая", "Шерлок Холмс" и другие. На встрече с гостями Cinema ART Day Ольга расскажет о роли художественного департамента в создании кино- и телепроектов.
- 12.30 – Елена Травкина расскажет о профессии художника-постановщика в кино. От нее слушатели узнают о cпецифике работы, о важности и значении художественного оформления.
- 14.30 – встреча с художником по гриму Марией Морзуновой. Она расскажет гостям о классическом макияже, об эффекте старения и научит работать с элементами бутафории.
- 16.30 – художник Виктория Белякова проведет мастер-класс, на котором даст советы, как грамотно выстраивать композицию в кадре. Также она расскажет о технике быстрого рисунка.
- 17.30 – мастер-класс художника по костюмам Натальи Дзюбенко. От нее участники мероприятия узнают о создании костюмов для кино.
- Когда смотреть: 22 марта, 11.00
- Что: мастер-классы художников-постановщиков и художников по гриму
- Кто: Виктория Белякова, Елена Травкина, Мария Морзунова, Наталья Дзюбенко, Ольга Максимова
- Кому смотреть: художникам, которые мечтают работать над созданием большого кино
Смотрите прямую трансляцию на нашем сайте в 11.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.