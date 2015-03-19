Грим, костюм и композиция: на Cinema ART Day говорят о высокохудожественном кино

Фото предоставлено Московской школой кино

22 марта в Московской школе кино пройдет Cinema ART Day – мероприятие, посвященное художественным профессиям в кино.

В программе – мастер-классы и встречи с художниками-постановщиками, художниками по костюму и гриму. Гости смогут попробовать себя в роли профессиональных костюмеров, гримеров и постановщиков. У участников Cinema ART Day будет возможность загримировать друг друга и научиться делать эффектные костюмы.

