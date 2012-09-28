Телеканал "Москва 24" будет вести трансляцию с фестиваля "Круг света"

На Красной площади 28 сентября пройдет световое шоу "Энергия жизни" в рамках второго фестиваля "Круг света". Корреспондент Александр Дудкин побывал на генеральной репетиции грандиозного мероприятия

На Красной площади 28 сентября пройдет грандиозное световое шоу из лазерных лучей и музыки. Программа "Энергия жизни" откроет второй Московский международный фестиваль "Круг света". Телеканал "Москва 24" будет вести трансляцию мероприятий фестиваля.

Световая инсталляция расскажет о рождении планеты Земля на бескрайних просторах космоса. После большого взрыва появятся материки, первые живые клетки, деревья, и, наконец, венец эволюции – человек разумный. Такой масштабный световой сюжет покажут только на Красной площади.

По словам руководителя департамента СМИ и рекламы Москвы Владимира Черникова, общая философская идея шоу заключается в том, что энергия жизни и света объединяет, хочется больше света, праздника, доброты и душевности.

Световые спектакли в этом году пойдут на сразу пяти точках: на Красной и Манежной площадях, в Парке Горького, у ЦДХ и на Крымской набережной. На фасадах будут появляться и целые фильмы со сложной драматургией и 3D-инсталляции, сливающиеся с архитектурой зданий.

Всего в рамках фестиваля света пройдет 877 показов. В разработке художественных программ были задействованы специалисты из 25 стран, а над проведением фестиваля работает более 1000 человек, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Как рассказала арт-директор "Круга света" Мария Черняк, фестиваль – это один из элементов праздничного оформления города – новая тенденция с инновационными технологиями, яркое и эмоциональное мероприятие, лишенное каких-либо политических аспектов.

Фестиваль – это не только праздник света, но и конкурс: за звание лучшего будут бороться светохудожники из семи стран мира. Программу в этом году удлинили на 2 дня – мероприятия будут проходить с 28 сентября по 2 октября.

Трансляцию мероприятий фестиваля в день открытия можно увидеть в эфире телеканала "Москва 24" с 21.00 до 23.00.

На все инсталляции, кроме открытия и закрытия, вход свободный.

Напомним, что в дни проведения фестиваля "Круг света" в столице временно ограничат движение по двум набережным: Крымской и Фрунзенской.