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Москва 24

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Культура

27 августа 2014, 17:59

В День города на Суворовской площади пройдет фестиваль "Добрая Москва"

фестивали туризм Сергей Капков День города праздники

"Интервью": Сергей Капков - о праздновании Дня города

В День города на Суворовской площади состоится фестиваль благотворительных фондов "Добрая Москва". Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал руководитель департамента культуры Сергей Капков.

"Там будут 40 фондов, которые представят и расскажут о своей работе. Они будут призывать москвичей участвовать в их работе, становиться волонтерами, становиться участниками работы фонда. Будут рассказывать о той проблематике социальной, которыми фонды занимаются", - отметил он.

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Кроме того, в рамках фестиваля выступят артисты, а также организуют благотворительный велопробег. "Велопробег будет платный, - уточнил Сергей Капков, - Все деньги, которые будут собраны в рамках этого благотворительного проекта, будут отданы фондам, которые занимаются той или иной социальной проблематикой".

По его словам, все праздничные мероприятия в День города начнутся в 13.00, а закончатся в 22.30, когда в столице на 26 площадках прогремит 8-минутный праздничный салют.

"Так же на Бульварном кольце будет стол длиной "в бульвар". Поэтому на каждом бульваре можно съесть что-то вкусное, попробовать, угоститься, накормить детей", - заключил Сергей Капков.

В День города в столице стартовал проект "Стол длиной с бульвар"

Напомним, День города в Москве по традиции отметят в первые выходные сентября. Москвичей ждут парады, ярмарки, карнавальные шествия и концерты. Всего будет организовано более 200 праздничных площадок, в том числе на Тверской улице, Васильевском спуске, Поклонной горе, Цветном бульваре и Бульварном кольце. Кроме того, на ВДНХ состоится "Детский День города".

Телеканал "Москва 24" устроит концерт на Тверской площади, в парках пройдут концерты, спектакли, выставки и другие события.

С полной программой Дня города можно ознакомиться здесь.

Сюжет: День города-2014

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