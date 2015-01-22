Мастер-класс: Ангелина Никонова о том, как снять малобюджетный фильм в Америке

Фото: facebook.com/angelina.nikonova

В рамках VIII Международного фестиваля независимого кино 2morrow/"Завтра" проходят встречи с российскими кинематографистами. Портал прямых трансляций "Москва онлайн" организует показ всех мастер-классов, запланированных в рамках программы.

В субботу в Музее Москвы состоится мастер-класс режиссера фильмов "Портрет в сумерках" и "Велкам Хом" Ангелины Никоновой. На собственном опыте она продемонстрирует, как российскому кинорежиссеру снять малобюджетный фильм в Америке. Смотрите встречу на сайте online.m24.ru в 20.30.