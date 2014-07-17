Музыканты 13 стран мира дадут более 20 концертов на фестивале в Москве

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В столице со 2 по 28 августа пройдет восьмой международный музыкальный фестиваль "Собираем друзей", объединивший Армению, Белоруссию, Великобританию, Израиль, Иран, Италию, Китай, Литву, Португалию, США, Турцию, Японию и Россию, сообщает в четверг, 17 июля, МИА "Россия сегодня".

Хедлайнерами фестиваля станут учащихся Международной летней школы Московской консерватории. Откроет фестиваль женский хор Церкви Святого Мееропа Маштоца из Армении.

Зрителям будут представлены различные ансамбли, среди которых: российско-португальский фортепианный дуэт Элеонора Карпухова и Джил Лоусон, литовский, турецкий и классические квартеты.

В программу фестиваля также включены: вокально-фортепианная "Этнофантазия" в исполнении Ирэны Котвицкой из Белоруссии, дуэт гитары и баяна петербургского вокального квинтета "Акварель", который покажет спектакль "Любовь, мечты и дюжина романсов". А в исполнении албанских музыкантов прозвучат произведения Шумана, Листа, Россини, Беллини, Дворжака, Дебюсси, Скрябина и Стравинского.

Кроме того, публике представят сочинения представителей Китая, Ирана и Японии. Так, группа "Караван" представит проект иранской классической музыки "Потомки Арктиды".

Завершат программу фестиваля японские музыканты, которые исполнят произведения классической музыки страны восходящего солнца.

Организаторами фестиваля являются Московская государственная консерватория имени Чайковского и научно-творческий центр "Музыкальные культуры мира".

Концерты пройдут на разных площадках города, в основном будут задействованы Рахманиновский зал Московской консерватории и концертный зал имени Мясковского.