На фестивале "Спасская башня" ожидается более 50 тысяч зрителей

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На Красной площади во время фестиваля военных оркестров "Спасская башня" ожидается более 56 тысяч зрителей, сообщает ИТАР-ТАСС. Возле Кремля для них строится трибунный комплекс на 7500 посадочных мест.

В этом году в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" примут участие двенадцать стран. С 30 августа по 7 сентября их военные оркестры исполнят на Красной площади свои оригинальные программы. На мероприятии впервые выступит российский военный оркестр Черноморского флота из Севастополя.

В фестивале по традиции будет участвовать Мирей Матье, а также известный французский конный акробат Лоренцо. Также в этом году на "Спасской башне" впервые откроется детская площадка.