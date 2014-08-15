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Культура

15 августа 2014, 19:00

На фестивале "Спасская башня" ожидается более 50 тысяч зрителей

фестивали Спасская башня оркестры фестивали и праздники

Фото: M24.ru

На Красной площади во время фестиваля военных оркестров "Спасская башня" ожидается более 56 тысяч зрителей, сообщает ИТАР-ТАСС. Возле Кремля для них строится трибунный комплекс на 7500 посадочных мест.

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В этом году в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" примут участие двенадцать стран. С 30 августа по 7 сентября их военные оркестры исполнят на Красной площади свои оригинальные программы. На мероприятии впервые выступит российский военный оркестр Черноморского флота из Севастополя.

В фестивале по традиции будет участвовать Мирей Матье, а также известный французский конный акробат Лоренцо. Также в этом году на "Спасской башне" впервые откроется детская площадка.

Фестиваль "Спасская башня"

"Спасская башня" - главный военно-музыкальный праздник нашей страны. На него приезжают лучшие военные оркестры со всего мира. Он проводится с 2009 года. С этого времени в фестивале приняли участие более ста оркестров из 40 стран.

В этом году фестиваль посвящен 100-летию с начала Первой мировой войны. 154-й отдельный комендантский Преображенский полк пройдет через Красную площадь в исторической форме 1914 года под звуки Марша сибирских стрелков.

Сюжет: Фестиваль "Спасская башня"

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