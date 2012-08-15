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Культура

15 августа 2012, 17:59

Фестиваль кукол пройдет в Измайловском парке

фестивали Измайловский парк куклы фестивали и праздники

ИТАР-ТАСС

Фестиваль кукол "Люди, куклы и Москва!" пройдет в Измайловском парке 19 августа, говорится на сайте префектуры Восточного Административного Округа.

В 13.00 в парке начнется театрализованное представление "Куклы так похожи на людей!". Кукольное шоу "Надо жить играючи…" стартует в 14.00 часов. В 16.30 посетители парка увидят феерическое Шествие московских кукол. Оно пройдет от Главного входа к Центральной площади парка.

Ближе к вечеру, в 17.00 часов, на эстраде "Центральная" начнется большое музыкальное представление "Кукольный дом в Измайлово", отмечается в тексте.

Кроме того, посетители увидят уникальное шоу экспериментальных кукол Николая Зыкова, шоу мыльных пузырей и вечернее огненное шоу.

Для маленьких гостей праздника будет проведен конкурс "Моя любимая игрушка".

Вход на фестиваль кукол свободный.

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