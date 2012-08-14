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Культура

14 августа 2012, 14:10

Юбилейный фестиваль кино "Московская премьера" пройдет в столице

фестивали культура Департамент культуры Москвы Алексей Баталов Эльдар Рязанов кино семейная и молодёжная политика

ИТАР-ТАСС

X юбилейный фестиваль кино "Московская премьера" пройдет в Москве с 24 августа по 2 сентября 2012 года, говорится на сайте департамента культуры.

В рамках фестиваля состоится традиционный показ премьерных отечественных фильмов в нескольких тематических блоках.

Фильмы универсальной зрительской направленности будут показаны в кинотеатре "Художественный". Показ фильмов для семейной аудитории состоится в киноклубе "Эльдар" и кинотеатрах "Вымпел", "Искра", "Молодежный", "Полет" и "Юность“. Неформатные фильмы экспериментальной направленности можно будет посмотреть в киноклубе "Эльдар".

Ретроспективная программа состоится в кинозале "Классика" библиотеки киноискусства имени С.М. Эйзенштейна. В рамках программы покажут фильмы блоков "Арт-линия. Лучшее за 10 лет" и "Маргарита Терехова. В зеркалах". В киноклубе "Эльдар" состоится показ фильмов блока "Великолепная семерка "МК". Лучшее за 10 лет".

На фестивале будут показаны лучшие студенческие фильмы и премьеры молодежных фильмов в программе "Ночи в "Художественном". Кроме того, планируется показ полнометражных документальных фильмов на одной из открытых площадок города.

"Всего во время проведения фестиваля состоится показ около 120 сеансов, на которых будет показано порядка 90 фильмов разных форматов", – отмечается в тексте.

Специальным событием фестиваля станет киновечер "Гусарской балладе" Эльдара Рязанова – 50!" в киноклубе "Эльдар". В нем примут участие Эльдар Рязанов, Лариса Голубкина, Юрий Яковлев и другие.

Президентом фестиваля является народный артист СССР, лауреат премии Москвы, профессор Алексей Баталов.

Мероприятие проводится на благотворительной основе, подчеркивается в материале.

Впервые фестиваль состоялся в 2003 году. На первом же фестивале определилась его основная направленность: показ отечественных фильмов, которые по разным причинам не получили должного признания в России.

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