Фестиваль домашних пирогов впервые пройдет в Подмосковье

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Первый областной фестиваль домашних пирогов пройдет в Подмосковье в рамках Международного дня семьи, который отмечается 15 мая, рассказали M24.ru в пресс-службе министерства социальной защиты населения Московской области.

"На праздник пригласили около 300 многодетных семей, то есть почти 1,5 тысячи человек. Всем участникам было предложено испечь пирог, который впоследствии будет оценивать жюри, состоящее из сотрудников министерства соцзащиты. Призы и памятные подарки будут вручаться по трем номинациям: самый большой, самый красивый и самый вкусный пирог", - рассказал M24.ru представитель министерства.

Он добавил, что губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует привезти собственный пирог, которым угостят участников фестиваля. Остальную выпечку также смогут попробовать все желающие.

Помимо фестиваля пирогов, на праздничных мероприятиях для многодетных семей выступят артисты, а также студенты Российской государственной специализированной академии искусств. Кроме того, будут устраиваться различные акции и конкурсы, а в конце праздника все его участники вместе с губернатором и артистами споют песню "Солнечный круг".