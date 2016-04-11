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Культура

11 апреля 2016, 14:44

Пятиметровую скульптуру "Три богатыря" установят на площади Революции

фестивали памятные даты арт-обьект общество Московская весна

Фото: ТАСС/Кинокомпания "СТВ"

Пятиметровый скульптуру "Три богатыря" установят на площади Революции в рамках фестиваля "Московская весна", сообщает "Вечерняя Москва".

Арт-объект будет точной копией знаменитой картины Виктора Васнецова. Также на одной из 26 площадок фестиваля появится фигура четырехметрового милиционера Дяди Степы. Установят ее для ярмарки "Детский мир, великие писатели детям".

На Театральной площади установят 10 фигур жителей древнего "Города мира", высотой 2,2 метра каждая. Все арт-объекты сделают из пенопласта и раскрасят вручную.

Напомним, "Московская весна" – ежегодный общегородской фестиваль. Традиционно включает в себя не только ярмарки, но и десятки развлекательных мероприятий – выставки, концерты и многое другое.

В этом году фестиваль пройдет в столице с 22 апреля по 9 мая. Он откроет московский фестивальный сезон, который продлится до конца года.

Центральной темой фестиваля станут "Истории замечательных людей". У каждой из 26 расположенных по всему городу площадок будет своя тематика и оформление. Фестивальные площадки будут посвящены былинным богатырям, православным святым, деятелям искусства, ученым, изобретателям.

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