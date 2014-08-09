Собянин пригласил фермеров из регионов продавать товары в Москве

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Сергей Собянин в ходе посещения первого международного летнего фестиваля "Московское варенье" заявил, что в городе планируется организовать фестиваль региональных ярмарок, где смогут принять участие фермеры из разных городов России.

По словам мэра, гастрономический праздник пройдет после "Мосваренья", он будет работать на 70 площадках целый месяц. "Если потребуется, мы продлим сроки на всю осень", - сказал Собянин.

При этом мэр добавил, что на предыдущие фестивали ("Путешествие в Рождество" и "Московская весна") пришли 6-7 миллионов посетителей, а значит "у москвичей это пользуются спросом, и мы организовали "Московское варенье", - сказал он.

В ходе осмотра площадок Сергей Собянин поговорил с продавцами варенья и с посетителями фестиваля, а также отчеканил монету на специальном аттракционе.

Всего "сладких" площадок в городе 19 и, по словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, на них заработали 230 шале. Здесь можно купить продукцию как отечественных производителей, так и зарубежных. Участие в фестивале принимают представители регионов России и 12 зарубежных стран.

"Мы приглашаем всех москвичей и гостей столицы на фестиваль. У нас открылись восемь площадок в центральной части города и одиннадцать - в округах. На церемонии открытия мы разрезали трехметровый пирог, которым надеемся угостить более тысячи человек", - рассказал Алексей Немерюк, посетивший площадку на Тверской площади.

На Тверской в рамках "Мосваренья" организована тематическая площадка "Окно в Париж". Площадь оформили в стиле классических версальских садов. Кроме того, организаторы мероприятия соорудили четырехметровую скульптуру из песка "Рог изобилия".

На Тверской также установили кованые ворота, арку из натурального камня, а также соорудили лабиринт из благородного лавра. При входе в лабиринт, на каменной арке установлен колокольчик желания, а на протяжении всего пути посетителей здесь ждут кривые зеркала. Всех прошедших лабиринт на выходе ждет мастер-кузнец, который бесплатно изготовит на память фирменную монету фестиваля.

Карта фестиваля



Арбат превратится в колоритный восточный базар, Камергерский переулок стал медовым лугом, Новопушкинский сквер - площадкой для гигантского пикника, Крымская набережная - пляжем, а Климентовский переулок - местом для чаепития.

В Федоскине создают декорации для фестиваля "Московское варенье"

Арт-объекты, песочные скульптуры и экзотические деревья разместились также на Манежной площади и Площади Революции. Здесь удастся увидеть живых павлинов и пальмы, платаны, олеандры, кипарисы.

Желающих приобрести варенье и мороженое ждут в шале. А в день открытия москвичей и гостей столицы ждет огромный пирог с начинкой из варенья, украшенный фруктами из сдобного теста и логотипом фестиваля.

Напомним, что десятидневный фестиваль "Московское варенье" продолжит традицию культурных и гастрономических фестивалей и ярмарок столицы. Он расположится на 19 тематических площадках по всей Москве.

Ожидается, что на праздник приедут участники из 12 стран и 25 регионов России. Среди них - 3 тысячи магазинов и около 1,5 тысяч кафе. В рамках фестиваля будет создан паспорт путешественника. Посетители, получившие такие паспорта, смогут поучаствовать в специальном квесте. Организаторы надеются, что участие в нем примут около 20 тысяч человек.