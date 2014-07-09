Лучшие певчие Москвы выступят в Коломенском

Фото: http://mgomz.ru/

10 июля в парке Коломенское откроется фестиваль духовной музыки "Русь певчая". Торжественное открытие начнется в 18.00 на галерее храма Вознесения Господня под архиерейские звоны с колокольни храма святого Георгия Победоносца.

Фестиваль "Русь певчая" проводится в Коломенском ежегодно, в этом году он состоится в 21-й раз и, как и многие другие мероприятия православной церкви, будет посвящен 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского.

Каждый год фестиваль проходит в храме Вознесения Господня, одной из первых шатровых церквей России, построенной в 1532 году. Большая высота и малая площадь собора создают идеальные акустические условия для исполнения хоровых песнопений.

Концерты в рамках фестиваля пройдут 10, 15, 17, 22, 24, 29 и 31 июля, начало всех концертов – в 18.00. В день открытия гости смогут услышать Камерный хор колледжа им. Гнесиных и хор Православного приюта "Отрада". В другие дни перед публикой выступят мужской хор "Архангельский глас", хор храма Святителя Николая на Трех горах, мужской хор "Канон", хор Новоспасского монастыря, Московский новый хор. Завершат фестиваль выступления хора "Анима" и творческого коллектива "Квартет". Все участники "Руси певчей" – в числе лучших исполнителей русской православной духовной музыки.

Все выступления можно будет посетить бесплатно, получив билеты за час до начала концерта в кассе на Вознесенской площади комплекса Коломенское. Кроме того, гости парка смогут увидеть трансляции из собора на большой лужайке напротив храма Вознесения.

Всем, кто планирует побывать на концертах, рекомендуется одеться потеплее, так как в храме Вознесения Господня довольно низкая температура.