На дизайн-заводе Flacon пройдет фестиваль путешественников

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

21 июня на территории дизайн-завода Flacon пройдет фестиваль Trip Secrets. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook. Фестиваль будет посвящен путешествиям. Как обещают организаторы, на протяжении всего дня гости Trip Secrets будет слушать рассказы бывалых путешественников, узнают много нового о том, как путешествовать самостоятельно.

Также в программе фестиваля заявлены мастер-классы, в рамках которых спикеры расскажут о том, как стать travel-журналистом, как оказать первую медицинскую помощь, как зарабатывать на фотографиях из путешествий. Кроме того, гостей фестиваля ждет фудкорт с едой со всего мира, концерт и маркет.