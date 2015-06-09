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09 июня 2015, 15:07

Культура

На дизайн-заводе Flacon пройдет фестиваль путешественников

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

21 июня на территории дизайн-завода Flacon пройдет фестиваль Trip Secrets. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook. Фестиваль будет посвящен путешествиям. Как обещают организаторы, на протяжении всего дня гости Trip Secrets будет слушать рассказы бывалых путешественников, узнают много нового о том, как путешествовать самостоятельно.

Также в программе фестиваля заявлены мастер-классы, в рамках которых спикеры расскажут о том, как стать travel-журналистом, как оказать первую медицинскую помощь, как зарабатывать на фотографиях из путешествий. Кроме того, гостей фестиваля ждет фудкорт с едой со всего мира, концерт и маркет.

Время: 21 июня, 12.00 - 21.00

Место: Дизайн-завод Flacon, Большая Новодмитровская улица, дом 36

Вход бесплатный

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