Про театр: спектакль "Нахлебник" погрузит москвичей в тайну жизни

Фото: M24.ru

В столице 8 сентября в рамках молодежного форума-фестиваля "ARTМИГРАЦИЯ - 2014" пройдет спектакль Тульского академического театра драмы "Нахлебник". Онлайн-трансляцию культурного мероприятия можно будет посмотреть на M24.ru.

В этом спектакле декорации станут не просто фоном для разворачивающейся человеческой драмы, а полноправным персонажем действа, со своим отношением и характером. Организаторы обещают, что зрители будут максимально приближены к сцене: "еще чуть-чуть - и они станут участниками спекталя".

Когда : 8 сентября в 19:00

: 8 сентября в 19:00 Кто : Тульский академический театр драмы

: Тульский академический театр драмы О чем : спектакль "Нахлебник"

: спектакль "Нахлебник" Продолжительность : 2 часа 10 минут

: 2 часа 10 минут Кому смотреть : всем желающим



Начало - в 19.00. Запись спектакля будет выложена на сайте.

[ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ]

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Режиссер-постановщик: Евгений Маленчев. Художник-постановщик: Анастасия Бугаева.

В ролях: заслуженный артист России А. Сидоренко, заслуженный артист России В. Ананьин, Ю. Богородицкий, П. Шатохина, А. Соловьев, А. Кирьяков, С. Сергеев, А. Архипов, Н. Бутенин, И. Бавтрикова, Л. Киеня, Н. Забарова, М. Анисимова, Е. Берестнева.