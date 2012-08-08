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Культура

08 августа 2012, 14:19

В Москве пройдет фестиваль фильмов о рок-музыке

фестивали кинематограф кино

35mm

С 9 по 14 августа в столичном кинотеатре "35mm" пройдет фестиваль фильмов о рок-музыкантах Rock Out!

По сообщению организаторов, в программе фестиваля – "два документальных высказывания классиков американского кино, два взгляда на историю манчестерского рока, один культовый шедевр в стиле панк-трэш и одна рок-опера".

Гости фестиваля смогут увидеть такие фильмы, как "Джордж Харрисон: жизнь в материальном мире" – документальный фильм о гитаристе The Beatles, культовую киноэкранизацию рок-альбома "Pink Floyd: Стена", документальный фильм о группе The Rolling Stones "Дай мне кров", а также фильм о музыкальной жизни "Круглосуточные тусовщики" и некоторые другие.

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