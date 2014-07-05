В построенном на фестивале "Русское поле" храме прошел первый молебен

В построенном в Коломенском храме отслужили первый молебен

В деревянном храме, построенном в музее-заповеднике "Коломенское" в рамках фестиваля "Русское поле", состоялся первый молебен, сообщает телеканал "Москва 24".

Храм возведен в честь преподобного Сергия Радонежского - в этом году верующие отмечают 700 лет со дня его рождения. Этот храм - точная копия Андреевской церкви, построенной в 1702 году на Соловках по указанию Петра I. Строители возводили часовню в течение одних суток, не используя гвозди и спецтехнику.





Как сообщалось ранее, после завершения фестиваля, церковь передадут одному из православных приходов, и она переедет в Солнцево.

Напомним, новую церковь Строить деревянную церковь будут 50 человек, среди которых - профессионалы, а также волонтеры, предварительно прошедшие обучение. Высота нового храма составит 5 метров.