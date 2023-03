Весенние выходные: корейские пирожки и маленькие цыплята

Креативная одежда для столичных модников, фестиваль нескучной науки, мини-орнитарий с цыплятами и хорошая погода как повод прокатиться на велосипеде. Редакторы M24.ru традиционно выбрали все самое интересное в Москве на ближайшие выходные.

Суббота, 5 апреля

Утро

В 13:00 открывается ежесезонный "Ламбада-Маркет", который будет работать до вечера воскресенья. Там можно попробовать корейские пирожки, примерить очки в винтажной оправе и и найти купальник с Бэтменом. В общем, много редких и креативных брендов, секонд-хенда, аппетитной еды и столичных модников.

Место: ТЦ "Цветной", Цветной бульвар, строение 1.

Стоимость: бесплатно.

Кому идти: тем, кто любит необычно одеваться.

Обед

"Сокольники" проводят акцию "Угнездись в парке". Центральная клумба парка превратится в арт-пространство, украшенное огромными оригами. Это экологическое мероприятие, поэтому с 12:00 до 16:00 будут проходить мастер-классы по изготовлению скворечников. Специальные гости, орнитологи, расскажут детям и не только, о том, зачем кормить птиц и как делать это правильно. В качестве приятного бонуса организаторы подготовили мини-орнитарий на Фонтанной площади, в котором можно познакомиться с маленькими цыплятами и другими птенчиками.

Место: Парк "Сокольники".

Стоимость: бесплатно.

Кому идти: тем, кто любит птиц и хочет сделать их жизнь лучше.

Вечер

Философские рассуждения Pink Floyd на фоне звездного неба - хороший повод посетить Московский планетарий. Шоу представляет собой 45-минутное погружение в темные стороны человеческой души и размышление на тему давления современного мира на людей (все в лучших традициях пластинки The Dark Side Of The Moon).

Место: Московский планетарий, Садово-Кудринская, 5.

Стоимость: 700 - 1000 рублей.

Кому идти: тем, кто любит звезды и хорошую музыку.

Воскресенье, 6 апреля

Утро

Фестиваль Увлекательной Науки пройдет в 14-й раз. В программе: летающие сверчки, создание биопаспорта, химечская кухня и возможность провести операцию. Кроме того, ученые прочитают нескучные лекции о вселенной, иллюзиях и многом другом. В рамках фестиваля будет работать ярмарка научно-популярной литературы. В общем, маленькие гики и будущие кандидаты наук не соскучатся.

Место: КЦ ЗИЛ, Восточная, 4, стр. 1.

Стоимость: вход свободные, расписание мероприятий - тут.

Кому идти: тем, кто хочет стать умнее за один день.

Обед

Пробежаться по зданиям старой фабрики и узнать о свойствах стекла - "Флакон" проводит образовательный квест для детей. На мероприятии объяснят, почему стекло прозрачное, в каких сферах жизни без него не обойтись и что такое преломление света. Маленькие участники также погуляют по лабиринтам дизайн-завода и заглянут в секретные уголки.

Место: Дизайн-завод "Флакон", большая Новодмитровская, 36.

Стоимость: 700 рублей.

Кому идти: любознательным детям.

Вечер

В воскресенье обещают апрельское тепло и весеннее солнце, а значит - время выходить на улицы. Буквально на днях ЦПКиО имени Горького снова открыл прокат велосипедов, роликовых коньков и самокатов после перерыва на зимний сезон. В парке работают три точки проката - у Бурана, на Косой аллее и у Андреевского моста. На одной из них можно взять даже веломобили, где именно - узнайте в парке!

Место: ЦПКиО имени Горького.

Стоимость: от 100 рублей за час.

Кому идти: тем, кто любит активный отдых и хорошую погоду.