Первые украшения смонтировали в столице ко Дню города

Всего неделя осталась до празднования Дня города

Первые уличные украшения ко Дню города смонтированы в центре столицы. Работа над остальными арт-объектами продолжается, сообщает телеканал "Москва 24".

К началу праздника город станет похож на Москву послевоенных лет. На Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере уже установили праздничные арки, похожие на те, которыми украшали город в 1950–1960-х годах. Высота украшений – 15 метров, а ширина – 33 метра.

Всего на Тверской улице установят 270 артобъектов для фестиваля "Московское кино". Ее поделят на зоны, посвященные разным фильмам – "Свинарка и пастух", "Иван Васильевич меняет профессию", "Война и мир", "Цирк", "Гостья из будущего", "Ночной дозор" и другие. Через копию арки парка Горького гости будут попадать в атмосферу фильма "Я шагаю по Москве".

На площадке, посвященной фильму "Свинарка и пастух", установят копию фонтана Дружбы народов, из которого будет бить вода. Другой арт-объект – биометрическая установка, с помощью которой можно будет понять, на кого из персонажей "Войны и мира" мы больше всего похожи.

Помимо этого, на Тверской появится инсталляция миелофон, которая будет читать мысли прохожих, а в начале улицы стиляги будут флиртовать с девушками.

Фестиваль "Московское кино пройдет на 33 площадках. Кроме него, в день города москвичей ждут концерты, спортивные соревнования и мастер-классы. Всего запланировано более тысячи мероприятий.