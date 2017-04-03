Фигуры кроликов и цыплят украсят Москву во время фестиваля "Пасхальный дар"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Фигуры кроликов и цыплят, а также игрушечные домики установят в столице в апреле по случаю проведения фестиваля "Пасхальный дар". Об этом сообщает оргкомитет цикла городских мероприятий "Московские сезоны".

Арт-объекты высотой от 1 до 1,5 метра украсят площадку фестиваля на Тверской площади.

Изготовлением пасхальных фигур занимаются около 30 мастеров – резчиков и декораторов. В двух производственных цехах объединены все этапы создания арт-объектов: от обработки болванки до окрашивания готовой фигуры. Здесь же на их поверхность наносят специальное защитное покрытие, которое сделает кроликов и цыплят устойчивыми к любым погодным капризам.