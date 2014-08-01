В Москве пройдет премьера спектакля театра Джеки Чана "Врата Шаолиня"

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В сентябре в столице пройдет единственное выступление театра современного танца "Дракон", основанного актером, мастером китайских боевых искусств Джеки Чаном. Театр представит постановку "Врата Шаолиня" от режиссера Лиу Лу, сообщают организаторы.

Спектакль рассказывает историю 11 молодых людей. В поисках себя они приоткрывают "Врата духа", "Врата человека", "Врата зла и искушений", прохождение через которые предначертано каждому человеку.

Зрители смогут увидеть трюки в исполнении артистов - мастеров кунг-фу, а также блистательную акробатику и завораживающую красоту костюмов.

Отметим, что на международном хореографическом фестивале в Хьюстоне этот спектакль стал фаворитом и произвел фурор. В спектакле использована музыка современных композиторов Европы, Америки, Азии, а также элементы народной китайской музыки.

Российская премьера спектакля состоится на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко 6 сентября 2014 года. Начало в 19.00.

Добавим, что кроме постановки Лиу Лу в Москве пройдут концерты китайских творческих коллективов, таких как ансамбль народных инструментов "Оркестр Запретного города", джаз-бэнд "Золотой Будда". Помимо этого состоятся выступления юных китайских пианистов, лауреатов китайских и европейских конкурсов, а также будет организован IV Российско-китайский диалог исполнительских искусств.