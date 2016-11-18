Фото: m24.ru/Александр Авилов

Активные граждане выбрали программу фестиваля "Путешествие в Рождество", а также ассортимент товаров на новогодних ярмарках, сообщает пресс-служба проекта. В голосовании приняли участие 200 тысяч 717 пользователей.

Зимний фестиваль стартует с середины декабря 2016 года и закончится в январе 2017 года.

Большинство участников опроса посчитали, что фестивальные площадки должны работать в новогоднюю ночь до трех часов ночи. За этот вариант проголосовали 50,65 процента пользователей, в основном 18-24 лет.

Праздновать до двух часов ночи согласились 21,59 процента пользователей, среди них много пользователей старше 45 лет. Еще 14,8 процента посчитали, что в новогоднюю ночь "Путешествие в Рождество" следует завершить в 23:00. Этот вариант поддержали мужчины и пользователи от 25 до 45 лет.

Отдали вопрос для решения специалистам 4,85 процента активных граждан, а затруднились с ответом – 8,12 процента.

В ассортименте ярморочных шале горожане прежде всего хотят видеть конфеты – за них проголосовали 37,73 процента пользователей. За сувениры проголосовали 26,36 процента горожан. Памятные мелочи прежде всего интересуют участников от 35 лет и старше.

Игрушки и украшения для дома выбрали женщины и пользователи от 24 до 35 лет. Всего за этот вариант проголосовали 19,73 процента активных граждан.

Более 8,5 тысяч человек поделились своими предложениями и пожеланиями: организовать продажу горячих напитков, выпечки, бенгальских огней, фейерверков, серпантина и других атрибутов праздника.

Затруднились ответить 6,95 процента пользователей, еще 4,92 процента доверили решение специалистам.