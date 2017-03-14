Московский пасхальный фестиваль откроется 16 апреля

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Шестнадцатый по счету Московский пасхальный фестиваль пройдет в столице с 16 апреля по 9 мая. В этом году его программа приурочена к 135-летию со дня рождения великого русского композитора Игоря Стравинского, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За время проведения фестиваля музыканты Государственного симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступят более чем в 20 городах страны. В столице концерты симфонической, камерной, хоровой и звонильной музыки пройдут на 25 площадках, среди которых Концертный зал имени Чайковского, храмы и соборы. Апофеозом фестиваля станет грандиозный концерт на Поклонной горе в День Победы.

Программа фестиваля традиционно включает как шедевры классики, так и редко звучащие произведения в исполнении лучших музыкантов современности. Художественным руководителем фестиваля является Валерий Гергиев.

Подробную программу XVI Московского пасхального фестиваля можно посмотреть здесь.