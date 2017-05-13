Парад поездов стартовал на Кольцевой линии столичного метро

Ретро-поезда пустили на Кольцевой линии метро

проходит уже в третий раз, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Пассажиры могут увидеть все типы действующего подвижного состава Московского метрополитена в одном месте. В параде примут участие Еж-3, 81-717/714 "Номерной", 81-720.1/721.1 "Яуза", 81-740/741 "Русич", 81-760/761 "Ока" и ретропоезд "Сокольники". Впервые в параде участвует поезд нового поколения "Москва".

Для удобства пассажиров на сайте Московского метрополитена опубликовано расписание всех поездов по всем станциям.

Кроме того, на станции "Партизанская" все выходные будет работать выставка ретро-вагонов и хозяйственных поездов столичной подземки. Пассажирам покажут вагоны разных поколений, каждый из которых в свое время работал на линиях метро.

