Москва готова отпраздновать День Победы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Работы по созданию благоприятных погодных условий для проведения военного парада 9 мая выполнят в Москве. Об этом заявили на совещании по оперативным вопросам в столичной мэрии.

В праздничные дни проведут более 400 общегородских и районных культурно-зрелищных мероприятий на ста городских площадках.

По словам начальника Главного управления МВД России по городу Москве Олега Баранова, охранять общественный порядок 9 мая будут более 12 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников. Также задействуют 176 арочных и 2500 ручных металлодетекторов и 6850 барьеров.

Для обеспечения безопасности в метро привлекут 1600 полицейских и 700 курсантов.

Как отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в праздничные дни городские коммунальные службы будут трудиться в усиленном режиме. А в местах проведения мероприятий организуют дежурство уборочных бригад и своевременный вывоз мусора.

Также определена дислокация нарядов пожарной охраны, особое внимание уделят обеспечению безопасности и порядка в местах отдыха у воды.

На праздниках будут дежурить около 100 бригад скорой помощи. В частности, во время проведения акции "Бессмертный полк" задействуют шесть бригад и 14 пеших постов Центра экстренной медицинской помощи и 42 бригады скорой помощи. Они будут располагаться по ходу движения колонны и на Красной площади.