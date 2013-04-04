В Москве пройдет Фестиваль детской литературы имени Корнея Чуковского

Корней Чуковский. Фото: ИТАР-ТАСС

7 апреля в Малом зале Центрального Дома Литераторов состоится торжественное открытие седьмого Московского фестиваля детской литературы имени Корнея Чуковского.

В празднике примет участие лауреат премии имени Корнея Чуковского-2012 детский писатель Тим Собакин. Кроме того, на фестиваль приглашены прозаики Сергей Георгиев, Ирина Горюнова, Ирина Краева, Федор Гаврин, бард Андрей Крамаренко, а также молодые поэтессы Анастасия Орлова, Елена Ярышевская, Дина Бурачевская, Наталия Волкова и артисты различных жанров и возрастов.

Вести мероприятие будет лауреат национального конкурса "Книга года" в номинации "Вместе с книгой мы растем"-2011, поэт, председатель оргкомитета фестиваля детской литературы имени Корнея Чуковского, президент Фонда поддержки творчества разножанровых детских авторов, секретарь Союза писателей Москвы Сергей Белорусец.

Также будет показан документальный фильм о Фестивале имени Чуковского-2012, снятый режиссером и оператором Владимиром Спектором.

Фестивальные мероприятия проводятся при поддержке Правительства Москвы и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.