Военная техника выстроилась на Тверской улице для репетиции парада

Военная техника выстроилась на Тверской улице перед репетицией парада в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает телеканал "Москва 24". Подготовка пройдет ночью на Красной площади. На брусчатке появятся лучшие образцы вооружения.
Движение по Тверской улице колонна начнет в 22:40.
Чтобы техника смогла успешно маневрировать по столичным улицам, на дороги нанесли специальную желтую разметку. На Красной площади есть два типа обозначений, по синим линиям поеду колонны в которых техника строится по три образца в ряд, по желтым – строй из парных образцов.
Для репетиции парада ограничат движение транспорта 4 мая. Движение ограничено с 17.00 по московскому времени. Маршрут ограничения: Нижние Мневники – Красная Пресня – Большая Садовая – Тверская – Кремлевская набережная – Моховая и Большой Каменный мост.
В связи с проведением Международных соревнований по велоспорту "Пять колец Москвы" 6 и 9 мая с 12:00 до 16:30 будет перекрыта Крылатская улица, а 7 мая с 13:00 до 16:30 – улица Косыгина, Университетский проспект и Воробьевская набережная.
Из-за репетиций парада ко Дню Победы 7 и 9 мая с 5:00 до окончания мероприятия будут перекрыты следующие улицы: Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники, Звенигородское шоссе, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальная площадь, Тверская, Кремлевская набережная, Боровицкая площадь, Моховая, Воздвиженка, Новый Арбат, Новинский бульвар, Красная площадь, Большой Москворецкий мост, Болотная улица, Болотная площадь, Большой Каменный мост.
5 мая с 14:00 до 15:30 будет ограничено движение транспорта по Заповедной улице от пересечения с проездом Дежнева до пересечения с Полярной улицей, с 11:30 до 13:00 – по поселку Восточный, Западная улица от дома № 3 до пересечения с Главной улицей, Главная улица от Западной улицы до владения 14.
9 мая с 09:30 до 12:00 – по поселку Акулово от дома № 43 до дома № 2, с 10:30 до 22:00 – по улице Богданова от дома № 50 до пересечения с Солнцевским проспектом, с 13:30 до 15:00 – по Солнцевскому проспекту от пересечения с улицей Щорса до пересечения с улицей Богданова. Также 9 мая с 12:00 до 19:00 будут перекрыты Ленинградский проспект (от станции метро "Динамо"), 1-я Тверская-Ямская улица, Тверская, Моховая улицы, Театральный проезд, Кремлевская набережная, Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, а с 09:00 до 22:30 – улица Волхонка от площади Пречистенские Ворота до Малого Знаменского переулка.
В связи с проведением мотопарада 6 мая с 09:00 до 11:00 будет ограничено движение по проспекту Академика Сахарова, а с 11:00 до 12:00 – по Самотечной эстакаде, Садовой-Каретной улице, Садовой-Триумфальной улице, Большой Садовой улице, Садовой-Кудринской улице, Новинскому бульвару, Смоленскому бульвару, Зубовскому бульвару, Валовой улице, Зацепскому Валу, Ульяновской эстакаде, Земляному Валу, Садовой-Черногрязской улице, проспекту Мира и его дублеру, а также Останкинскому проезду и улице Бориса Галушкина.
Всю информацию о работе наземного общественного транспорта, Московского метрополитена, МЦК и пригородного сообщения вы сможете найти на Едином транспортном портале.