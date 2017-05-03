Военная техника выстроилась на Тверской улице для репетиции парада

Военная техника выстроилась на Тверской улице перед репетицией парада в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает телеканал "Москва 24". Подготовка пройдет ночью на Красной площади. На брусчатке появятся лучшие образцы вооружения.

Движение по Тверской улице колонна начнет в 22:40.

Чтобы техника смогла успешно маневрировать по столичным улицам, на дороги нанесли специальную желтую разметку. На Красной площади есть два типа обозначений, по синим линиям поеду колонны в которых техника строится по три образца в ряд, по желтым – строй из парных образцов.

Для репетиции парада ограничат движение транспорта 4 мая. Движение ограничено с 17.00 по московскому времени. Маршрут ограничения: Нижние Мневники – Красная Пресня – Большая Садовая – Тверская – Кремлевская набережная – Моховая и Большой Каменный мост.