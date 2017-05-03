Книги, кино и "Худпром Конго": что Музей "Гараж" готовит на "Ночь в музее"

Фото предоставлено пресс-службой музея

Вторая международная ярмарка книг об искусстве Garage Art Book Fair пройдет в Музее современного искусства "Гараж" 20 и 21 мая. В этот раз ярмарка станет частью акции Ночь музеев, сообщают организаторы.

40 издательств из Европы, США и России представят свои книги по теории и истории культуры и искусства. Также с утра до вечера в летнем кинотеатре на площади Искусств будут проходить дискуссии, презентации и кинопоказы. Уже с 17 мая, в преддверии фестиваля, в летнем кинотеатре Garage Screen, расположенного прямо на крыше музея состоятся кинопоказы, посвященные авторам и героям книг издательской программы Музея "Гараж" и издательства Ad Marginem.

Помимо книжной ярмарки, в рамках акции "Ночь музеев" состоится открытие двух выставочных проектов – "Худпром Конго: живопись для народа", которую готовит Королевский музей Центральной Африки, и "Холин и Сапгир. На правах рукописи", посвященной двум советским поэтам Игорю Холину и Генриху Сапгиру.

Главным событием "Ночи музеев" в "Гараже" станут "БеспринцЫпные чтения. Музейная версия" – литературно-театральный проект Александра Цыпкина с ретроспективой фильмов о Дэвиде Боуи, презентацией книг "Как писать о современном искусстве" Гильды Уильямс и "Дресс-код. Голая правда о моде" Мари Гринде Арнтцен с участием авторов.