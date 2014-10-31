Кукольные спектакли из разных стран объединит фестиваль "Рыжее настроение"

Фото:redtheater.ru

На сцене столичного "Рыжего театра" с 31 октября по 2 ноября пройдет международный фестиваль кукольных спектаклей "Рыжее настроение – 2014", сообщает пресс-служба театра.

Фестиваль откроется торжественной церемонией в последний день октября. Хозяева события покажут свой спектакль "Затерянный мир" вне конкурсной программы. С 1-го по 2-е ноября на сцене театра пройдут пять конкурсных спектаклей от зарубежных коллективов из Белоруссии, Польши, Финляндии, Израиля и Португалии.

В первый день израильский TheTrainTheater представит постановку без слов "Кубический цирк", сочетающую в себе элементы кукольного театра, пластику и танец.

Воплощением поэзии станет спектакль "Куклы моей жизни", коллектива TRULÉ из Португалии. Также зрители увидят российско-польский спектакль "Хрустальная сказка", созданный по мотивам сказки о Золушке. Это еще одна постановка без слов, в ней почти нет кукол, действуют актеры и предметы.

Во второй день программу откроет спектакль Брестского кукольного театра "Филипка и колдунья" о маленьком ловком рыбаке и злодейке Бабе-Яге. Финский театр Sytkyt покажет сказку "Сампо — мальчик из Лапландии" с музыкой в стиле Йойк.

2 ноября в 18.00 состоится торжественное закрытие фестиваля с награждением победителей, после которого зрители увидят спектакль "Золушка" в постановке "Рыжего Театра".