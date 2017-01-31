Масленичные гуляния продлятся в московских парках 10 дней

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Масленичные гуляния в столичных парках будут продолжаться в текущем году в течение 10 дней. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает Агентство "Москва".

В некоторых парках Масленица пройдет с 17 по 26 февраля. Гуляния пройдут на 11 городских площадках и на 10 парковых территориях.

Фестиваль Масленицы впервые пройдет в Москве в этом году. Праздничные мероприятия запланированы на городских площадках, на территориях парков и музеев-заповедников.

В Прощеное воскресенье 26 февраля в "Царицыне" выпьют более 200 литров чая из 30 самоваров – стол будет встречать гостей у главного входа в парк. На Поклонной горе вместо традиционного чучела в последний день Масленицы зажгут искусственное солнце высотой около пяти метров.

В 2017 году в столице также пройдут фестиваль "Московская весна" и фестиваль, посвященный празднованию Пасхи.