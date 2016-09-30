Окунуться в культуру Индии можно будет в центре Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Индии, пройдут в Москве 2 октября. Гостей праздника ждут многочисленные лекции, мастер-классы, занятия йогой, сообщают организаторы.

Встречать гостей в день праздника будут Наставники в традиционных индийских одеждах. В этот день любой желающий сможет погрузятся в загадочный мир Индии и узнать интересные факты о культуре этой страны.

На тематических мастер-классах можно будет научиться плести мандалы, рисовать мехенди, готовить блюда индийской кухни, носить сари, а также услышать, как звучит государственный язык страны – хинди.

Узнать подробности о мероприятии, а также время проведения мастер-классов можно здесь.