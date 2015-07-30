"Мы дарим сказку": золотой гладиатор Дмитрий Кривочуров о буднях живых скульптур

Фото: vk.com/dkrivochurov

1 августа на ВДНХ пройдет фестиваль медиахолдинга "Москва Медиа" "Театр. Избранное". Среди участников – коллектив "Они живые?!", самые статичные актеры, так как работают в жанре живых скульптур. Приветливые, хмурые, загадочные персонажи, покрытые краской, имитирующей металл – неизменный атрибут туристических столиц. В России этот вид уличного театра пока развит не так сильно, как в Европе. О тонкостях ремесла живых скульптур, специфике создания костюмов и актерской этике рассказал Дмитрий Кривочуров, руководитель проекта "Они живые?!"

– Дмитрий, расскажите, как возникла идея попробовать себя в направлении живых скульптур?

– Мысли о собственном проекте посетили меня на первом курсе, в 2010 году, когда я учился в Воронежской государственной академии искусств. А всего год спустя мы поехали на Чемпионат мира живых скульптур в Голландию. Удивительно, но там мы были единственными представителями от России. Будучи студентом академии, я, как и многие сверстники, подрабатывал, причем преподавательский состав делал на это скидку, но только в том случае, если работа была по специальности.

Мы начинали с самого простого – с дней рождения, праздников. Потом попробовали себя в качестве мимов. Торговые центры с энтузиазмом ангажировали нас на мероприятия. Через какое-то время один из клиентов скинул фотографию, на которой была живая скульптура.

Желание последовать европейскому опыту не спасовало перед отсутствием опыта, и это при том, что никто не знал технологии создания костюмов. Первый эксперимент в этом направлении провалился – с подготовительным слоем переборщили, и получилось как в старом добром фильме "Джентльмены удачи", когда герой Евгения Леонова камнем пытался справиться с застывшими в цементе штанами. Но мы не останавливались, продолжали пробовать и потихоньку поднаторели в технологии создания костюмов, научились гримироваться и работать в этом жанре.

– Есть какие-то особые требования к составу тканей для костюмов? Или все решает краска?

– Нет, используется как раз такая ткань, которая не обладает свойством впитывать влагу. Это первое. Второе – она не должна тянуться. Первый этап – проклейка костюма. Клей разводят с водой и наносят, чтобы ткань загрубела и приняла нужную форму. Сверху кистью наносится специальная краска. Важно равномерное нанесение. А потом все это закрепляется автоэмалью. Но есть еще одна тонкость – цвет и тон кожи, то есть грима, и цвет покрашенного костюма должны совпадать. Все это мы постигали методом проб и ошибок.

Фото предоставлено участниками фестиваля

– Сколько примерно служит один костюм?

– Все зависит от того, как его эксплуатировать. Если актер его, условно говоря, швыряет, то, конечно, сроки эксплуатации сокращаются. А если он относится к нему бережно, то костюм может служить сколько угодно. Конечно, периодически возникает потребность подновлять краску, потому что цвет тускнеет, появляются заломы (в основном в местах, где руки сгибаются). Так что я думаю, два года костюм вполне может прослужить при соответствующем отношении.

– Насколько затратное изготовление костюмов?

– Стоимость напрямую зависит от сложности идеи. Самый простой нам обошелся в 5000 рублей. Самый дорогой – 32 тысячи.

– Какие персонажи лучше остальных воспринимаются окружающими?

– На этот вопрос сложно ответить, потому что когда ты работаешь, ты не успеваешь оценивать реакцию.

– У вас есть любимый образ?

– Гладиатор. Это самый сложный костюм. Мне очень хотелось создать точную копию, с мельчайшими подробностями – с рисунками на щите, на шлеме, чтобы все было как в фильме "Гладиатор".

Фото: vk.com/dkrivochurov

– Движения персонажа заранее продумываются?

– Само собой. Пластический рисунок срежиссирован заранее и полностью отвечает образу. То есть, если я одеваю костюм гладиатора, то вхожу в образ, не улыбаюсь, потому что я – воин, победитель. А если речь идет о джентльмене, но без галантных движений и добродушного выражения лица не обойтись.

– Человек вашей профессии должен быть физически подготовлен к нагрузке? Ведь большую часть времени вы проводите в статичных позах…

– Абсолютно верно! Наш круг постоянно расширяется, приходят новички. Так вот недавно у нас появилась девушка, тренированная, крепкая. Но ей удалось простоять два часа, а потом она "сломалась". Поэтому, конечно, необходимы утренние пробежки, постоянное поддержание формы, чтобы мышцы были в тонусе. Кто-то из моих коллег – профессиональный танцор, кто-то артист, занимающийся спортом. Хотя можно, конечно, выбрать эту сферу деятельности и постепенно наращивать потенциал своего организма, но это более сложный путь.

Фото: vk.com/dkrivochurov

– В Европе многие живые скульптуры на улицах чувствуют себя достаточно расслаблено, хотя они постоянно находятся на глазах у публики. Например, девушка-статуя в прекрасном бронзовом платье сошла с подиума и пошла курить. Мне кажется, что это как-то негативно действует на образ, разрушает его.

– Я согласен с вами. Конечно, это вопрос личной культуры каждого актера. У нас работают разные люди, я периодически поднимаю эту тему. Если я в образе, то не могу говорить по телефону. Мой персонаж в принципе не говорит. И своей слабостью я разрушаю веру в самого себя, в своего героя. Если ты не меняешь себя ради такой роли, то, мне кажется, ничего у тебя в итоге не получится, и интерес публики к тебе пропадет. Хочешь курить – терпи. У нас к этому этическому моменту по-разному относятся, но я всех прошу, чтобы актеры, если им нужно какое-то время выйти из образа, занимались своими делами не на публике.

– Сколько человек в вашем коллективе, какие основные образы?

– У нас есть внутренние названия образов, но я бы не стал их называть. Мы их делим по темам: классические джентльмены, танцоры в народных костюмах, персонажи из фильмов, мультфильмов (Снежная королева, Гладиатор, пират Джек-Воробей). В Петербурге у нас четыре человека, в Москве – 10 человек, в Воронеже – 15, в Липецке –7.

– Мужчин, конечно, больше?

– Да, сейчас больше мужчин. В принципе, девчонки тоже хотят работать, есть такие.

– Как вы думаете, какие перспективы развития у этого направления в России?

– В центрально-европейской части России с мая по сентябрь тепло. Следовательно, улицы доступны для нас. К тому же мы много работаем на различных мероприятиях – зимой их масса. Даже в крупных городах живых скульптур пока ничтожно мало, а ведь мы работаем на привлечение турпотока, мы интересны горожанам. В родном Воронеже в этом году будем проводить третий фестиваль скульптур, и есть идея собраться и поехать с ним по городам. Правда, это затратная затея, и мы сейчас в поисках спонсора. Представьте – в городском парке собираются 30-40 скульптур, вместе с ними приходят музыканты. Люди попадают в атмосферу сказки. Это здорово!