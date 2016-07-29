В Москве пройдет фестиваль экспериментальной музыки

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

30 июля на сцене арт-пространства "Шаги" пройдет фестиваль экспериментальной музыки "Тема Июля 2016", сообщили m24.ru организаторы мероприятия.

Участники фестиваля – Drunk Shaman, B.C.B., Ninja Glam, "Удар", Fake Cats Project, Uratsakidogi, Sonoluminescence/Dance Layers of the Atmosphere, Stropharia – активно экспериментируют в своем творчестве, открывая новые грани в различных музыкальных стилях.

Проект "Тема Июля" посвящен памяти столичного писателя Алексея Июля, автора двух книг. "Книга Идиота" вышла в 2012 году, а "Последняя книга" была выпущена спустя два года после смерти Алексея его друзьями в 2015 году. В нее вошли архивные записи автора. Его книги наполняют причудливое переплетение дневниковых заметок, мыслей, снов, фантазий, ощущений, чувств, событий, воспоминаний и смелые эксперименты с собственным сознанием. Алексей Июль выступал с литературными чтениями вместе с участниками групп EndName и С.Х., читая свои произведения под электронно-шумовое сопровождение, сотрудничал с культовыми музыкантами отечественной экспериментальной сцены.

Рассказывая об участниках фестиваля, организаторы отмечают, что, например, вязкие рифы Drunk Shaman в сочетании с шумовой психоделической электроникой превращают выступления группы в атмосферные шаманские камлания под супертяжелые медитативные трансовые гимны. B.C.B. – московский панк-метал-дуэт – занимает уверенную позицию на независимой отечественной сцене, имеет в активе убойный кавер на один из хитов "Гражданской обороны" и является желанным гостем на различных фестивалях. Электронный проект Stropharia был создан в 1993 году и, наряду с другими ветеранами рейв-движения 1990-х, стоял у истоков отечественной электронной экспериментальной сцены.