ВДНХ откроет ворота в затерянный мир искусства

Фото: m24.ru/Александр Авилов

21 и 22 мая на площади Промышленности ВДНХ состоится третий уличный фестиваль "Политех". Как сообщают организаторы, он соединит в себе современный театр, мультимедийное искусство, паблик-арт, игровые программы и многое другое. Его темой в этом году станет "Затерянный мир".

Фестиваль разделят на три части: дневную (куда будут включены лекции), вечернюю, в программе которой перформансы, световые инсталляции, концерты и спектакли, и ночную.

Здесь покажут спектакль "Второе тело" театра Anarchy Dance Theatre из Тайваня, перформанс "Кристалл" от HZ.lab, световые скульптуры из Франции "Люминолии" и другое.