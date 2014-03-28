Фестиваль "Московская весна" пройдет в столице с 1 по 11 мая

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти намерены с 1 по 11 мая провести в городе фестиваль "Московская весна", сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на оперативном совещании в правительстве Москвы.

По его словам, в рамках фестиваля будут организованы 23 тематические площадки. На них планируется открыть ярмарки, посвященные шести периодам российской истории - Серебряному веку, эпохе НЭПа, индустриализации и Великой Отечественной войне, оттепели, эпохе развитого социализма или перестройке. В 260 торговых павильонах будут продаваться антикварные вещи, советские игрушки, посуда и украшения.

Немерюк добавил, что церемония открытия фестиваля пройдет в Столешниковом переулке, а 9 мая на всех площадках организуют встречи с ветеранами и показы фильмов о войне. Память погибших в ВОВ почтут минутой молчания, церемонией зажигания свечей и запуском порядка 2 тысяч шаров.

Кроме того, в 88 московских ресторанах и 100 летних кафе представят исторические блюда национальной кухни, детское меню и любимые блюда литературных героев.

Отметим, что в столице весной запланировано несколько ярмарок. Так, с 4 апреля 2014 года в Москве начнут работу 123 ярмарки выходного дня. Еще одну ярмарку в столице планируют провести крымские власти. На выставке-ярмарке представят вина, фрукты, овощи и кондитерские изделия.