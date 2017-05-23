Лучшие анимационные фильмы выберут на фестивале "Мультимир"

Фото: multimir.tv

Крупнейший в России фестиваль развлечений для детей и их родителей "Мультимир" пройдет с 31 мая по 4 июня в 75-м павильоне ВДНХ. Об этом m24.ru сообщили организаторы праздника.

В день открытия фестиваля пройдет новая индустриальная премия в сфере анимации и лицензирования "Мультимир".



Награды будут вручены в 13 номинациях. Жюри выберет лучшие российские и зарубежные полнометражные анимационные фильмы и сериалы, самые интересные образы героев и песни из мультфильмов, оценит качество графики и актерской работы. В состав жюри войдут эксперты в области анимации, журналисты, а также общественные деятели и представители индустрии детских товаров.

Претендовать на премию могут мультфильмы и мультсериалы, которые вышли в кинопрокат или эфир в период с 1 января 2016 по 31 марта 2017 года.

Отдать свой голос за любимый мультфильм смогут и зрители: в восьми номинациях премию вручат по результатам народного голосования, которое продлится на сайте фестиваля до 30 мая.

Фестиваль "Мультимир" приурочен ко Дню защиты детей и началу летних каникул.

Ведущие анимационные студии России воссоздадут в реальности сказочные миры своих мультсериалов. Все пространство 75-го павильона ВДНХ будет разделено на несколько игровых зон.

На фестивале юные посетители встретятся со своими любимыми мульгероями: Машей и Медведем, Смешариками, Фиксиками, Свинкой Пеппой, Angry Birds, Hello Kitty, героями мультфимов "Ми-ми-мишки", "Три кота", "Лунтик", "Барбоскины" и многими другими.

Все персонажи несколько раз пройдут по центральной аллее "Мультимира" торжественным парадом. Кроме того, для гостей фестиваля будут проводиться конкурсы, игры, квесты и мастер-классы от ведущих анимационных студий и крупнейших производителей детских товаров.

На большом экране покажут премьерные серии самых популярных мультсериалов, а на главной сцене все пять дней будут проходить представления с участием лучших детских музыкальных коллективов страны.