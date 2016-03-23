Электроскрипки, арт-бард-кантри и этника: чем удивит Moscow Fiddle Festival

Фото предоставлено организаторами

Moscow Fiddle Festival пройдет в столице 26 марта. Автор, режиссер и ведущая проекта Лариса Григорьева рассказала m24.ru о мероприятии и его участниках.

– Этот фестиваль будет отличаться абсолютно всем. Его аналогов нет ни в Москве, ни в других городах – чтобы на одной сцене собирались скрипачи, представляющие разные стили неакадемической музыки. Исполнители будут выступать в дуэтах, трио, в группах. Люди, которые придут на фестиваль, смогут услышать, какой бывает скрипка – кроме той, что нам представляют на академических концертах. Многие не знают, например, как этот инструмент звучит в кантри, или в таком интересном направлении, как этно-прогрессив. Это культурно-познавательно-развлекательное мероприятие, благодаря которому люди откроют для себя новые музыкальные горизонты.

Тамара Сидорова

– Тамара Сидорова, наверное, первой в России стала практиковать кантри-фолк-скрипку. Она прекрасно исполняет классику, в которую привнесла много скрипичной игры с народным уклоном, соединила это. Можно сказать, поддержала направление, существующее в мире давно. Потрясающий американский скрипач Марк О`Коннор тоже пропагандирует тот постулат, что скрипка не должна быть скучной и принадлежать только классической музыке. Можно все соединять и делать инструмент понятным для очень большого круга слушателей, и даже академическую скрипку можно сделать веселой, интересной и забавной. Сидорова все это сочетает в своем творчестве: на сцене она делает шоу, у нее и танцы, и выкрики какие-то. Она стала заниматься этим еще в ансамбле Владимира Назарова в 1980-х годах, у нее была группа "Своя игра". Вместе с ней выступит знаменитый московский скрипач Игорь Пехов.

Фото предоставлено организаторами

Ирина Сурина

– Ирина – известная певица. Она пела за кадром в фильме "Рожденная звездой", исполняет разные композиции – от фолка и кантри до мировых хитов. Ей подвластны любые стили. Плюс к этому она научилась играть на скрипке. У нас будут представлены три музыканта, которые в разное время работали в группе "Кукуруза". Вместе с Ириной выступит и действующий скрипач этой группы Сергей Новиков и Сергей Мосолов, который был первым скрипачом коллектива.

Фото предоставлено организаторами

Георгий Осмоловский



– Георгий Осмоловский играл на одних фестивальных площадках со Стефаном Граппелли, Маркусом Миллером, Кассандрой Уилсон, Владимиром Чекасиным, Александром Винницким, Борисом Базуровым. В составе группы "Лойко" дал более тысячи концертов. Ему подвластны любые стили: от джаза до этно-прогрессива. На фестивале он преподнесет сюрприз публике: создаст импровизированные музыкальные портреты самых активных зрителей.

Фото предоставлено организаторами

Феликс Лахути

– Феликс Лахути – лауреат премии "Триумф", музыкант, играющий на пятиструнной электроскрипке. Работал со многими звездами: Игорем Бутманом, группой "Браво", Гариком Сукачевым, Александром Ф. Скляром, Вадимом Степанцовым и другими. Он участвовал во многих международных фестивалях и концертах в России, Франции, Германии, Финляндии.

Фото предоставлено организаторами

Криста

– Криста окончила музыкальное училище в Ивано-Франковске, после этого приехала в Москву и поступила уже в Гнесинское училище на отделение "Эстрадно-джазовое пение". Затем окончила ИСИ (Институт современного искусства). Свою карьеру начала в группе "СЮР", благодаря чему выступила на "Нашествии", "Рок-прорыве" и "Крыльях". В настоящее время поет и играет на скрипке в метал-группе SOBER UP и сотрудничает с COUNTRY HELL. На Moscow Fiddle Festival выступит в сопровождении гитары и укулеле.

Фото предоставлено организаторами

CashYou и Светлана Васина

– CashYou – это группа, играющая в стиле авторского арт-бард-кантри. Главная фишка этого коллектива – романтика Дикого Запада. Петь и играть на скрипке Светлана Васина будет вместе с группой CashYou.

Фото предоставлено организаторами

GRIZZLY GRASS BAND

– Новая группа представит зрителям свои композиции на основе сплава ирландского фолка, блюграсса и ньюграсса. Солист GRIZZLY GRASS BAND – Алексей Колесников. Он работает в Московском цирке в оркестре на Цветном бульваре.

Фото предоставлено организаторами

Белокурая Жози

– У нас заявлена интрига – некая Белокурая Жози. Это реальный исполнитель, которого мы оставили инкогнито. Сюрприз, о котором никто ничего не знает, но он будет.