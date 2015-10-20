Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября 2015, 12:37

Культура

В театре "Модернъ" представят спектакли по пьесам Юрия Полякова

Фото: smotrinyfest.ru

1 ноября в Москве стартует Международный фестиваль современной русской драмы "Смотрины". Он будет посвящен творчеству писателя Юрия Полякова.

Основная сцена фестиваля – театр "Модернъ". Зрители увидят такие спектакли по произведениям Полякова, как "Одноклассники", "Соврешь – умрешь", "Как боги…", "Женщины без границ", "Халам-Бунду", "Контрольный выстрел".

На сцену выйдут актеры Нижегородского театра драмы имени М. Горького, Кировского областного театра драмы имени Кирова и других.

Фестиваль продлится до 17 ноября.

Дата: 1-17 ноября

Место: театр "Модернъ"

Цена: от 300 рублей

фестиваль Юрий Поляков фестивали и праздники театр Модернъ

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика