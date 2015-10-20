В театре "Модернъ" представят спектакли по пьесам Юрия Полякова

Фото: smotrinyfest.ru

1 ноября в Москве стартует Международный фестиваль современной русской драмы "Смотрины". Он будет посвящен творчеству писателя Юрия Полякова.

Основная сцена фестиваля – театр "Модернъ". Зрители увидят такие спектакли по произведениям Полякова, как "Одноклассники", "Соврешь – умрешь", "Как боги…", "Женщины без границ", "Халам-Бунду", "Контрольный выстрел".

На сцену выйдут актеры Нижегородского театра драмы имени М. Горького, Кировского областного театра драмы имени Кирова и других.

Фестиваль продлится до 17 ноября.