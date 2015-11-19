В столице завершится 35-й Международный студенческий фестиваль ВГИК

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

20 ноября в Москве завершится 35-й Международный студенческий фестиваль ВГИК. Гостей ждет торжественная церемония награждения победителей и демонстрация официального фильма закрытия фестиваля "Дефиле", сообщают организаторы.

Напомним, первый этап смотров студенческих фильмов прошел с 19 по 30 октября, были выбраны четыре фильма – "Кира", "Закат", "Сказка о бедном рыбаке, его дочке Машеньке, поганом Чудище, майоре Сидорчуке и съеденной царевне" и "Золушка". Сам фестиваль стартовал 16 ноября.

Второй этап включил в себя международный киноконкурс и международный театральный конкурс.