19 ноября 2015, 18:22

Культура

В столице завершится 35-й Международный студенческий фестиваль ВГИК

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

20 ноября в Москве завершится 35-й Международный студенческий фестиваль ВГИК. Гостей ждет торжественная церемония награждения победителей и демонстрация официального фильма закрытия фестиваля "Дефиле", сообщают организаторы.

Напомним, первый этап смотров студенческих фильмов прошел с 19 по 30 октября, были выбраны четыре фильма – "Кира", "Закат", "Сказка о бедном рыбаке, его дочке Машеньке, поганом Чудище, майоре Сидорчуке и съеденной царевне" и "Золушка". Сам фестиваль стартовал 16 ноября.

Второй этап включил в себя международный киноконкурс и международный театральный конкурс.

